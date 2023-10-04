أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات رغم الانهيار عالمياً

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-10-2023 ارتفاعا خلال التعاملات الصباحية في سوق الصاغة، على الرغم من استمرار الهبوط في سعر الذهب العالمي، ولكن يسعى المعدن الأصفر محليا للدخول في تصحيح إيجابي بعد فترة طويلة من الهبوط التدريجي.

وارتفع سعر الذهب في التداولات بقيمة 5 جنيهات للجرام ، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا وطلبا في السوق المحلي نحو 2155 جنيهاً بعد هبوطه لأدني مستوياته في 3 أشهر عند 2140 جنيهًا أمس الأول غير شامل المصنعية ، فيما لا يزال الطلب على المعدن الأصفر منخفض في سوق الصاغة.

وترصد المال أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2464 جنيهاً للجرام في التعاملات الصباحية

سعر جرام الذهب عيار 21

وافتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2150 جنيه للجرام قبل أن ترتفع وتسجل 2155 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير

سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع صباحا أيضأ اسعار الذهب عيار 18 ليباع الجرام بنحو 1874 جنيهاً غير شامل المصنعية

سعر الجنيه الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب ارتفع بنحو 40 جنيهاً ليسجل 17240 جنيه، ويأتي هذا بعد ارتفاع أسعار الذهب يوم أمس بمقدار 17 جنيه للجرام.

يذكر أن الارتفاع الحالي في السوق المحلي يأتي بعد سلسلة من الهبوط في أسعار الذهب الأمر الذي شجع الأسواق على التوقف عن الهبوط الدخول في حركة تصحيح إيجابية نحو الأعلى، وذلك على الرغم من استمرار التراجع في سعر الذهب في السوق العالمي، على الرغم من هذا التعافي في الأسعار ولكن يبقى الطلب على الذهب خلال هذه الفترة متوسط في ظل ضعف للسيولة النقدية واستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

عالمياً تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1822 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1816 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب أمس بنسبة 0.3% وسجل أدنى مستوى منذ مارس الماضي عند 1815 دولار للأونصة ومنذ بداية الأسبوع انخفض الذهب بنسبة 1.4% ليفقد 26 دولار ليستكمل الهبوط القياسي الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4% والذي فقد خلاله 77 دولار.