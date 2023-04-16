أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع 3.2% منذ بداية أبريل 

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-4-2026 بعد أداء تاريخي وقياسي للمعدن الأصفر ، بدعم من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى جانب تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن محلياً وسط عدم الاستقرار المسيطر على الأسواق المحلية حالياً.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-4-2023

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الأكثر شيوعا ومبيعا اليوم نحو 2270 جنيها للجرام في سوق الصاغة ليرتفع الجرام منذ بداية شهر أبريل حتى اليوم بنسبة 3.2% ليربح 70 جنيها للجرام.

فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1945 جنيها للجرام غير شامل المصنعية ، واستقر سعر الجنيه الذهب في مصر عند مستويات 18160 جنيها مع ثبات عيار 21.

ومازالت الأسواق تبحث عن الاستثمار للملاذ الآمن في ظل التوقعات المستمرة بارتفاع معدلات التضخم الذي قفز بالفعل إلى مستويات تاريخية خلال شهر مارس، بالإضافة إلى مخاوف من هبوط مستويات الجنيه خلال الفترة القادمة.

يذكر أن جميع التطورات تصب في صالح الذهب الذي يعد الاستثمار الأهم خلال هذه الفترة، حتى بعد رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وصدور شهادات ادخار جديدة من قبل البنوك الحكومية كل هذا لم يؤثر إلا بشكل طفيف على شهية شراء الذهب بالأسواق، نتيجة المخاوف الكبيرة ما يدفع الجميع لمحاولة حفظ قيمة أموالهم عبر الذهب.

البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس (10%) منذ بداية عام 2022 وحتى الآن للسيطرة على التضخم الجامح والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية لتوفير سيولة دولارية و الاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي تأثرت منذ الحرب الروسية الأوكرانية بخروج ما يصل إلى 22 مليار دولار بعد بداية دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

صندوق النقد الدولي يجري حالياً المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليارات دولار خلال 46 شهرا والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.

في السباق ذاته تراجع الطلب على سندات الدين المصرية المقومة بالجنيه المصري في الأسواق في ظل مطالبة المستثمرين بزيادة العائد بسبب المخاوف من احتمالية حدوث خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار.