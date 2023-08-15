أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع 25 جنيها بنهاية التعاملات

ارتفع في نهاية التعاملات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-8-2023 بكافة المحافظات بعد هبوطها القوي منتصف التداولات بسوق الصاغه المحلية ، لتعاود الصعود رغم انخفاض الاوقية في بورصة التعاملات العالمية.

وعلمت المال من مصادر في شعبة الذهب ، ان المعدن الاصفر قفز بقيمة 25 جنيها للجرام رغم تراجع الاوقية عالميا ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2245 جنيه للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم البالغ 2220 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2566 جنيها)

وعاود العيار الاقل مبيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 الارتفاع مجددا ، ليسجل العيار الاعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2566 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2245 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تحقيق ارباح ضعيفة ايضا بالتداولات المسائية بشكل ملحوظ ليبلغ 2245 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1925 جنيهًا)

فيما قفز بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 1925 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17960 جنيه)

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 200 جنيها ليبلغ 17960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 79546 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.566 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض في التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1905 دولار.