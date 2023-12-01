أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع 25 جنيها للجرام

بدأت اسواق الصاغة تعاملات اخر ايامها الاسبوعية على صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023 صباحا بسوق الصاغة بالمحافظات مع تحرك سعر الدولار في السوق الموازية ، بالتزامن مع صعود اوقية الذهب في جلساتها بشكل طفيف في بورصة المعادن الدولية.

وعلمت المال من مصادر شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان سعر الجرام قفز بقيمة 25 جنيها ، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 2775 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام التى سجلت 2750 جنيها امس ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار .

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3170 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعاته صوب اعلى مستوياتها ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 3170 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2775 جنيه)

كما صعد مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مطلع اليوم متأثرا بتحرك السعر العالمي ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2775 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2378 جنيهًا)

ارباح جديدة حققها سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا محليا بقيمة 25 جنيها ليبلغ 2378 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22200 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 200 جنيها ليبلغ نحو 22200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر لنحو 98270 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.170 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن صعود في التعاملات الاسبوعية ارتفاع طفيف بشكل ملحوظ ليسجل المعدن الاصفر عالميا نحو 1942 دولار .