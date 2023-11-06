أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع 25 جنيها للجرام

قفزة متواصلة أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-11-2023 بكافة المحافظات بعد ارتفاعه الطفيف منتصف التداولات بسوق الصاغه المحلية ، رغم انخفاض الاوقية في بورصة التعاملات العالمية في اولى جلساتها الاسبوعية

وعلمت المال من مصادر في شعبة الذهب ، ان المعدن الاصفر قفز بقيمة 25 جنيها للجرام بالتزامن مع هبوط الاوقية عالميا ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2600 جنيه للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم البالغ 2575 جنيها، غير متضمنة المصنعية

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2970 جنيها)

وعاود العيار الاقل مبيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 الارتفاع مجددا ، ليسجل العيار الاعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2970 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2600 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تحقيق ارباح ضعيفة ايضا بالتداولات المسائية ليبلغ 2600 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2230 جنيهًا)

فيما قفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 2230 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20800 جنيه)

ارباح جديدة اكتسبها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 200 جنيها ليبلغ 20800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 92070 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.970 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض في التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1970 دولار.