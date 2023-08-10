أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع 20 جنيها

قفزة جديدة ومفاجئة سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-8-2023 منتصف تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات على خلفية صعود الطلب وترقب المتعاملين، رغم انخفاض سعر الأوقية في البورصات العالمية لأقل سعر في شهر.

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، عن ارتفاع سعر الجرام نحو 20 جنيها منذ قليل ، وعدم تأثر السعر محليا بنظيره العالمي ، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستوى 2180 جنيها غير شامل المصنعية بسوق الصاغة.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-8-2023 في التقرير التالي.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2490 جنيها)

وارتفع منتصف التداولات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 2490 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2180 جنيها)

فيما قفز مجددا بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل 2180 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1870 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 من تحرك الطلب ليرتفع 20 جنيها في التداولات المسائية ليبلغ نحو 1870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17440 جنيها)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب بقيمة 160 جنيها ليصل الى مستويات 17440 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد مجددا سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصرية لتبلغ 77190 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.490 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعلى العكس من سعر الذهب محليا فقد انخفضت أوقية الذهب بقيمة 10 دولارات منذ قليل في تداولات بورصة المعادن نتيجة صعود سعر الدولار ، ليبلغ سعر الأوقية 1915 دولارا.