أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع 20 جنيها للجرام

من جديد ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-11-2023 ، في التداولات الصباحية بسوق الصاغة بالمحافظات المختلفة ، ليصعد سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 20 جنيها ، في نهاية الاسبوع الجاري مستفيدا من تحرك سعر الاوقية عالميا.

قفزات متتالية يحققها المعدن الاصفر في السوق المحلي ، مستفيدا من عدة عوامل ابرزها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتحرك الاوقية والطلب ، موضحة ان سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر بلغ نحو 2705 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 2685 جنيها ، غير شامل المصنعية.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3090 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 قفزاته الملحوظه ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 3090 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2705 جنيه)

واشارت المصادر إن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد صباح اليوم ووقت كتابة التقرير ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2705 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2320 جنيهًا)

وصعد بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 2320 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21640 جنيه)

وتحول سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر من الخسائر للارباح بحوالى 200 جنيها ليبلغ نحو 21640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 95790 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.090 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ارتفاع في جلساتها الاسبوعية بشكل ملحوظ لتربح الاوقية نحو 10 دولار من قيمتها ، لتسجل نحو 1991 دولار .