أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع 20 جنيهًا مع اشتعاله عالميًا

اشتعال متواصل بشكل ملحوظ شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023 ليقفز الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 20 جنيها بسوق الصاغة المحلية، في نهاية الأسبوع الحالي، مع صعود الأوقية عالميًا، وتسجيلها أرباحًا تتخطى 55 دولارا للأوقية.

قالت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر لا يتسق مع الأسعار العالمية، موضحة أن سعر الجرام عيار 21 في مصر بلغ نحو 2340 جنيها، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2320 جنيهًا، غير شامل المصنعية التى تحدد وفقا لكل عيار، وتختلف من شركة لأخرى.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023 :

سعر جرام الذهب عيار 24 (2673 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 قفزاته الملحوظة، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 2673 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2340 جنيها)

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد على مدار اليوم بشكل ملحوظ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2340 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2007 جنيهات)

وارتفع مساء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 2007 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18720 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 160 جنيها ليبلغ نحو 18720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتأثر سعر سبيكة الذهب عيار 24 بنظيرتها عالميا لتتحرك نحو الصعود وتسجل نحو 82863 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.673 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعا كبيرا في التعاملات الأسبوعية لتربح الأوقية نحو 58 دولارا من قيمتها ، لتسجل نحو 1928 دولارا.