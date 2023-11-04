أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع 15 جنيها للجرام

تذبذب مستمر تشهده أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-11-2023 في التداولات المسائية بسوق الصاغه المحلية بعد زيادة في الطلب بالسوق المحلي، علي العكس من ثبات سعر الاوقية عالميا وتوقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للاجازة الاسبوعية.

وتواصلت المال مع مصادر في شعبة المجوهرات بالغرف التجارية، ان سعر الجرام تحرك بنحو 15 جنيها مساءا ، وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2570 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الصباحي 2555 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2938 جنيها)

زيادة جديدة في المعدن الاصفر محليا ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوق الصاغة نحو 2942 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2570 جنيه)

وقفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ضعيف في التداولات المسائية ليبلغ 2570 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2203 جنيهًا)

وصعد ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل تكلفة في السوق المحلي عند مستويات 2203 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20560 جنيه)

فيما حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارباح بقيمة 120 جنيها ليبلغ 20560 جنيه، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستفاد سعر سبيكة الذهب عيار 24 من صعود نظيرتها العالمية لتسجل نحو 91078 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 صعود الي حوالي 2.938 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت البورصة العالمية للمعادن للمعادن تعاملاتها مع ثبات سعر أوقية الذهب خلال التعاملات لتسجل نحو 1993 دولار