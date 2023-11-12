أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات في التداولات المسائية

أنهي سوق الصاغة في كافة المحافظات تعاملاته المسائية على صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-11-2023 ، على الرغم من عدم تغير سعر الاوقية العالمي وتوقف التداولات في بورصة المعادن للأجازة الاسبوعية، ولكن يسعى المعدن الأصفر محليا للدخول في تصحيح إيجابي بعد فترة من التذبذب المتواصل على مدار الايام الماضية.

وارتفع سعر الذهب في التداولات بقيمة 10 جنيهات للجرام ، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا وطلبا في السوق المحلي نحو 2610 جنيهاً بعد ارتفاعه مجددًا في سوق الصاغة غير شامل المصنعية ، فيما لا يزال الطلب على المعدن الأصفر منخفض في سوق الصاغة ولكنه يستفيد من تحرك سعر الدولار امام الجنيه المصري في السوق الموازية وسط مخاوف البعض من انخفاض جديد في قيمة العملة المحلية.

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 تحرك بشكل طفيف مساءًا ليسجل نحو 2983 جنيهاً للجرام في التعاملات .

سعر جرام الذهب عيار 21

كما انهت أسعار الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2610 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير

سعر جرام الذهب عيار 18

وصعد في التداولات المسائية بسوق الصاغة أسعار الذهب عيار 18 ليباع الجرام بنحو 2237 جنيهاً غير شامل المصنعية

سعر الجنيه الذهب في مصر

وحقق سعر الجنيه الذهب ارباح جديدة بقيمة بنحو 80 جنيهاً ليسجل 20880 جنيه، ويأتي هذا بعد ارتفاع أسعار الذهب يوم أمس بمقدار 17 جنيه للجرام.

سعر سبيكة الذهب في مصر

ارتفع أيضأ أسعار سبيكة الذهب في مصر في التداولات المسائية ليسجل نحو 92473 جنيهًا للسبيكة الواحدة التى تزن نحو 31 جرامًا من عيار 24.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا منذ ايام بتجديد القرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10- 5- 2024، مما سيساهم في مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.