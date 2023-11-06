أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات بسوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 6-11-2023 تحركات محدودة نحو الارتفاع بمختلف المحافظات في ظل عودة سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى الارتفاع بشكل تدريجي، بينما سعر الأونصة العالمية يشهد تراجعا منذ الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الجرام في مصر صعودا بقيمة 10 جنيهات في مطلع التداولات بسوق الصاغة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2585 جنيها مقارنة بسعره أمس البالغ 2575 جنيها غير شامل المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع وقت كتابة التقرير سعر جرام الذهب عيار 24 ليبلغ 2954 جنيها للجرام مع ثبات الأوقية عالميأ.

سعر جرام الذهب عيار 21

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2575 جنيها للجرام قبل أن يرتفع ويتداول عند المستوى 2585 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

ايضا قفز مجدد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستويات 2216 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

ارتفع في سوق الصاغة سعر الجنيه الذهب في مصر ليسجل 20680 جنيها غير شامل اى تكاليف أخرى

التحركات المستقرة والتذبذب يسيطر على سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تصحيح سلبي معتدل في سعر الأونصة العالمي، بالإضافة إلى استمرار الحذر والترقب في الأسواق في ظل أوضاع الاقتصاد المحلي الضبابية وغير المطمئنة.

أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضية عن خفض تصنيف مصر الائتماني للديون طويلة الأجل درجة ائتمانية واحدة لتصبح عند تصنيف “- B” بعد أن كانت عند “B”، لتضع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في ظل تباطؤ عمليات الإصلاح والانتقال إلى سعر صرف مرن.

ورد وزير المالية المصري على تقرير وكالة فيتش بأن حجم الاحتياجات التمويلية التي حددتها الحكومة حتى نهاية العام المالي الجاري يصل 4 مليار دولار، وأكد على قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 35.108 مليار دولار، مقارنة مع الاحتياطي لشهر سبتمبر عند 34.970 مليار دولار بزيادة مقدارها 131 مليون دولار.

عالميا انخفض أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل استمرار ضعف مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وهبط سعر الذهب الفوري اليوم الاثنين بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 1982 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1986 دولار للأونصة. يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% حيث فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة