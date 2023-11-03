أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات بعد زيادة البنزين

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-11-2023 تحرك طفيف نحو الصعود بشكل متواصل في منتصف تداولات سوق الصاغة بكافة المحافظات بعد زيادة سعر البنزين ، بالاضافة إلى صعود الطلب في الأسواق على المعدن الأصفر ، بالتزامن مع ارتفاع سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية.

وأظهرت بيانات شعبة الذهب بأتحاد الغرف ، أن سعر جرام الذهب بلغت مكاسبه اليوم نحو 10 جنيها ،ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية إلى 2550 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2540 بدون احتساب المصنعية والتى تبدأ من 90 جنيها على الجرام الواحد عيار 21 .

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2915 جنيها)

اما عن سعر جرام الذهب عيار 24 فقد سجل إرتفاع ليصل إلى مستويات نحو 2915 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2550 جنيه)

وارتفع منتصف التداولات سعر الذهب اليوم عيار 21 ليبلغ الجرام 2550 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2186 جنيهًا)

فيما صعد بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ نحو 2186 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20400 جنيه)

ارباح جديدة حققها الجنيه الذهب في مصر بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ قيمته 20400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 90365 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاع ايضا الى حوالي 2.914 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليوم في اخر ايامها على ارتفاع سعر الاوقية بشكل ملحوظ لتسجل أوقية الذهب عالميًّا نحو 1991 دولار وسط ترقب من المتعاملين .