أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع ليسجل 2800 جنيه

شهد سعر أوقية الذهب قفزة قوية بنهاية جلساته الأسبوعية في بورصة المعادن الدولية، ليصعد معها في التداولات الصباحية أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-12-2023 في سوق الصاغة بشكل طفيف وسط تذبذب متواصل في الأسواق في المعدن الأصفر.

وكشفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 2800 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام امس 2795 جنيها، بصعود قدره 5 جنيهات، غير شامل المصنعية، والتى تحدد وفقًا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3200 جنيه)

واستفاد سعر الذهب عيار 24 من صعود الاوقية عالميا ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 3200 حنيه، علمًا بأنه العيار الأاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2800 جنيه)

وأوضحت تقارير الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفع بقيمة 5 جنيهات، ليبلغ في التعاملات نحو 2800 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2400 جنيه)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية بسوق الصاغة ليسجل 2400 جنيه، وسط انخفاض الطلب عليه في الأسواق.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22400 جنيه)

وارتفع أيضًا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 40 جنيها، ليبلغ نحو 22400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 99200 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.2 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن تحركًا قويًا بنهاية تعاملاتها الأسبوعية، ليربح المعدن الأصفر عالميا نحو 30 دولارا، لتسجل نحو 2072 دولارا.