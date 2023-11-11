أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع بقيمة 15 جنيها للجرام

ارتفاع جديد ومتواصل بشكل ملحوظ سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-11-2023 ليقفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 15 جنيها بسوق الصاغة المحلية على الرغم من توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية.

وكشفت مصادر في منصات لتداول الذهب ، ان صعود الذهب يرجع الى تذبذب سعر الدولار امام الجنيه في السوق الموازية ، موضحة ان سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر بلغ نحو 2600 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2585 جنيها ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2970 جنيها)

وشهد سعر الذهب عيار 24 ارتفاعات ملحوظه ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 2970 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2600 جنيه)

واوضحت المصادر إن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد على مدار اليوم بشكل غير مبرر ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2600 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2230 جنيهًا)

كما قفز ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 2230 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20800 جنيه)

وتحرك سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صعودا ليربح حوالى 120 جنيها ليبلغ نحو 20800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما استفاد سعر سبيكة الذهب عيار 24 من صعود الجرام لتسجل نحو 92070 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.970 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ثبات في نهاية التعاملات الأسبوعية بعد هبوط بشكل ملحوظ امس ، لتسجل نحو 1936 دولار.