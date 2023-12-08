أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يربح 5 جنيهات في بداية التداولات

كشفت تقارير عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-12-2023 في سوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع هدوء سعر الأونصه في بورصة المعادن الدولية عند مستويات متراجعة في خامس ايام جلساتها الاسبوعية

وعلمت المال من مصادر في الشعبة ،ان تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية ساهم في تحرك سعر الذهب بنحو 5 جنيها للجرام ، ليصعد سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر لنحو 2785 جنيه للجرام ، مقارنة بسعر الجرام امس 2780 جنيها ، غير شامل المصنعية .

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3184 جنيها)

زيادة بواقع 5 جنيهات شهدها سعر الذهب عيار 24 في التداولات الصباحية ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 3184 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2785 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مطلع اليوم مستفيدا من صعود سعر الدولار بالسوق الموازية ، ليبلغ الجرام ليبلغ 2785 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2387 جنيهًا)

ايضا حدث صعود ملحوظ في سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 2387 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22280 جنيه)

فيما حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارباح طفيفه بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 22280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المحلي الى نحو 98673 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.184 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

شهدت البورصة العالمية للمعادن هدوء جديد في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ لتسجل نحو 2026 دولار .