أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يربح 30 جنيها على مدار التعاملات

قفزات متواصله سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-3-2023 في تعاملات سوق الصاغه المسائية بمختلف المحافظات على خلفيه ارتفاع سعر اوقية الذهب ببورصة المعادن الدولية قرابة 2000 دولار وسط شكوك حول الازمة المصرفية الامريكية.

وكشفت منصة آي صاغة عن ارتفاع سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات مساء اليوم ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي نحو 2050 جنيه للجرام، مقارنة بسعره بالتعاملات الصباحية البالغة 2040 جنيها، غير متضمنة المصنعية ، ليصل اجمالي ارباح المعدن 30 جنيها اليوم

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2355 جنيها)

واشارت المنصة الى ان سعر جرام الذهب عيار 24 واصل صعوده ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2355 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2050 جنيه)

واكدت على ان ان سعر الذهب اليوم عيار 21 اشتعل ايضا بالتداولات المسائية بشكل ملحوظ ليبلغ 2050 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1760 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا قفزاته المحلوظة عند 1760 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من جديد فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ليبلغ 13400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 80 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 72850 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.355 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن ارتفاع عند اعلى مستوي منذ 3 اشهر لتسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات نحو 1986 دولار.