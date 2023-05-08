أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يربح 20 جنيها رغم توقف التداول عالميا



أنهي سوق الصاغة بمختلف المحافظات تعاملاته المسائية على ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-5-2023 بشكل طفيف رغم توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للاجازة الاسبوعية وتوقف جزء كبير من المحال للاجازة ايضا .

وقفز سعر الذهب اليوم بنحو 20 جنيها للجرام بسوق الصاغة ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر باغلب المحافظات نحو 2620 جنيه للجرام بدون المصنعية ونحو 2700 جنيها شامل المصنعية مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 2600 جنيها.

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 7-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2995 جنيها)

تذبذب مستمر يشهده سعر جرام الذهب عيار 24 ليرتفع بقيمة نحو 20 جنيهات صباحا ، ليبلغ 2995 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2620 جنيه)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنهاية اليوم بعد انخفاضه صباحا بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 2620 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2245 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 20 جنيهات مساءا ليسجل 2245 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وعاود سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الارتفاع بقيمة 160 جنيها ليسجل نحو 20960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستفادت سعر سبيكة الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات العالمية بنحو 93122 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.995 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما استقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2017, دولار.