أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يربح 150 جنيها للجرام خلال أسبوع

أنهى سوق الصاغة تعاملاته المسائية على استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 5 مارس 2023 في كافة المحافظات مع توقف تعاملات بورصة المعادن العالمية لليوم الثاني للإجازة الأسبوعية على ارتفاع لأعلى مستوى في شهر بالتزامن مع ثبات سعر الدولار أمام الجنيه .

وكشفت منصة آي صاغة لتداول الذهب ، أن جرام الذهب سجل أرباحا بلغت 150جنيها للجرام خلال الأسبوع الماضي ، وسط توقعات بعودة المعدن الأصفر للصعود، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1830 جنيها للجرام غير شامل المصنعية وهو نفس سعره أمس.

سعر الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 5-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2090 جنيها)

واضافت المنصة ان سعر جرام الذهب عيار 24 واصل ثباته بشكل ملحوظاً بالتعاملات الآن ليسجل 2090 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1830 جنيها)

واوضحا ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مازال يحافظ على مستوياته التاريخية في التعاملات ، ويبلغ 1830 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1570 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، مع انخفاض المعروض ليبلغ 1570 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مستوياته المرتفعه ليبلغ نحو 14640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 64726 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.090 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كماأان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل قفزة بنهاية التداولات الاسبوعية اليوم لتبلغ نحو 1859 دولارًا للاوقية