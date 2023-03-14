أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يربح 15 جنيها اليوم 14-3-2023

قفزات متتالية وعنيفة في سوق الصاغة المحلية بكل المحافظات لتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 ارتفاعها؛ على خلفية صعود سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية لمستويات اقتربت من 1912 دولارًا للأوقية الواحدة.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 15 جنيهًا اليوم، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا على مستوى الجمهورية نحو 1915 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا الذى سجل 1900 جنيه، غير متضمن المصنعية، ونحو 2000 جنيه بالمصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2190 جنيهًا)

اشتعل سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2190 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1915 جنيهًا)

فيما قفز مساءً سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، مثل بقية الأعيرة، بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1915 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1642 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا، ارتفاعًا قويًّا ليبلغ الجرام 1642 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

120 جنيهًا هي قيمة أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 15320 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 64 جنيهًا للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستفادت أوقية الذهب عيار 24 من القفزات المحققة محليًّا لتبلغ نحو 67890 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.190 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وما زالت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مستفيدة من الأزمات التى يشهدها قطاع البنوك الأمريكي بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وإغلاق بنكين آخرين، ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ويبلغ نحو 1912 دولارًا.