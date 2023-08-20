أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يربح 117 جنيها منذ بداية أغسطس

أستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 20-8-2023 في كافة محال الصاغة عند مستويات متدنية ، بالتزامن مع ثبات سعر الاوقية على خلفية توقف تداولات بورصة المعادن الدولية للاجازة الاسبوعية ، وتراجع الطلب بشكل ملحوظ محليا .

ويأتي ثبات جرام الذهب بعد ارباح بلغت نحو 117 جنيها منذ مطلع الشهر الجاري لينهي التداولات اليوم على نفس مستوياته امس ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2250 جنيه للجرام، وهو نفس سعره امس والمصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 20-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2571 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ثباته الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2571 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2250 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار عند ادني مستوي له الاسبوع الجاري خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2250 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1930 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل جرام الذهب عيار 18 مستويات 1930 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18000 جنيه)

واستقر ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالتداولات الصباحية عند نحو 18000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وثبت سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 79572 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.571 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا بنهاية التداولات امس بعد هبوطه بقوة نحو 1889 دولار.

يذكر ان إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من التيسيرات الخاصة باعفاء الذهب الوارد بصحبتهم من الجمارك، لكن السوق الآن رهينة لعودة المشترين وقد نشهد مستويات اكبر الفترة المقبلة.