أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يخسر 80 جنيها منذ أمس

هبوط غير متوقع شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023 خلال التداولات الصباحية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات متأثرة بتراجع سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية، على خلفية عملية جني الأرباح ليفقد المعدن أرباحه التى حققها على مدار الأسبوع.

وفقَد مجددًا سعر الذهب نحو 80 جنيهًا من قيمته في التعاملات منذ مساء أمس، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2320 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباح أمس البالغ 2400 جنيه دون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2651 جنيهًا)

وعلمت المال أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع صباحًا في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 2651 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2320 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط أوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2320 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1990 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعًا جديدًا ليسجل الأقل سعرًا في مصر ويبلغ 1990 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18560 جنيهًا)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 640 جنيهًا من قيمته ويسجل نحو 18560 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 82181 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضًا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.531 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1870 دولارًا.