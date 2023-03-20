أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يخسر 75 جنيها بنهاية الاثنين 20-3-2023

تراجع عنيف شهدته سوق الصاغة بمختلف المحافظات حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 20-3-2023 على خلفية هبوط ملحوظ في سعر الاوقية وخسارتها نحو 35 دولار اليوم خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن نتيجة حركة جني الأرباح وبيع المعدن.

وفقد الذهب في مصر على مدار اليوم نحو 75 جنيهات من قيمته ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2025 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في التعاملات التى سجلت 2100 جنيها، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع وجود طلب ملحوظ محليا .

سعر الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-3-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2315 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ان سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل ملحوظ ، ليسجل 2315 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2025 جنيه)

واضاف عضو شعبة الذهب ، ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفض مع تراجع اوقية الذهب عالميا ليبلغ 2025 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (1735 جنيهًا)

وتراجع بشكل قوي سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1735 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وهبط بقوة سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 600 جنيها من قيمته ويسجل نحو 16200 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما انخفض سعر أوقية الذهب عيار 24 الى مستويات نحو 71765 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.315 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهار سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بعد ارتفاعه ليعاود الهبوط ويسجل 1974 دولار ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري في البنوك