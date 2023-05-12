أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يخسر 70 جنيها للجرام بنهاية التعاملات

هبوط جديد في أسعار الذهب في مصر الخميس 11-5-2023 في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات، تزامنا مع انخفاض الأوقية في البورصات العالمية في تداولاتها اليومية نتيجة عملية جني الأرباح مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر محليا.

وواصل المعدن الأصفر خسائره الملحوظة بالأسواق المحلية ليفقد نحو 40 جنيها من قيمته خلال التعاملات المسائية ليسجل إجمالي خسائره اليوم بنحو 70جنيها ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا ومبيعا إلي 2490 جنيها للجرام بينما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 19920 جنيها، بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب في مصر الخميس 11-5-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2847 جنيها)

وهبط مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2847 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2490 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع هبوط اوقية الذهب عالميا ليبلغ الجرام 2490 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (2135 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 40 جنيهات للجرام، ليصل عند مستويات 2135 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 320 جنيها ليسجل نحو 19920 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 88502 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.847 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وساهم ارتفاع سعر الدولار عالميا امام العملات ماتسبب في انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل الاوقية نحو 2014 دولارا.