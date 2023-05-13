أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يخسر 50 جنيهًا ليسجل أقل مستوى في مايو

هدوء في الطلب يجبر أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-5-2023 على الانخفاض المتواصل في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، بالتزامن مع هبوط أوقية الذهب بتعاملات البورصة العالمية للمعادن.

وكشفت شعبة المجوهرات أن الجرام فقد نحو 50 جنيها من قيمته اليوم، ليسجل أقل سعر، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين القبلي والبحري، ليبلغ نحو 2430 جنيها، مقارنة بسعره صباحا الذي سجل 2480 جنيها بدون المصنعية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2778 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 2778 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2430 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل نتيجة هبوط أوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 2430 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2085 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 2085 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

فيما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليسجل نحو 19440 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 86370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.778 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2011 دولارا بعد انخفاض جديد في سعرها بواقع 12 دولار من قيمته وسط حركة لجني الارباح في الاسواق العالمية وتحسن مستويات الدولار امام باقي العملات.