أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يخسر 5 جنيهات مساء

هبوط قوي على مدار الأسبوع سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 1-10-2023 في التداولات المسائية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات على خلفية تراجع الطلب بقوة في السوق المحلي ، بالتزامن مع تسجيل أوقية أقل مستوي منذ مارس الماضي في بورصة المعادن الدولية .

وفقد مجددا سعر الذهب نحو 5 جنيهات من قيمته في التعاملات المسائيه ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2160 جنيها للجرام، مقارنة بسعره الصباحى البالغ 2165 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 1-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض مساءا في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 2470 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيه)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2160 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1851 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوط جديد ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1846 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيه)

ولم يحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليخسر 40 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17280 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما تراجع سعر سبيكة الذهب عيار 24 بسوق الصاغة لتبلغ نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1848 دولار.