أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يخسر 5 جنيهات

افتتحت أسواق الصاغة جلساتها الصباحية على انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-12-2023 في التعاملات علي خلفية انخفاض الطلب بالتزامن مع هبوط طفيف في سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية خلال التداولات اليومية.

وتحول المعدن الأصفر من الأرباح أمس إلى الخسائر بقيمة 5 جنيهات في التداولات ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2775 جنيها، مقارنة مع سعره أمس البالغ 2780 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3171 جنيها)

وتراجع مجددا سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 3171 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2775 جنيها)

وانخفض مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2775 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2378 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوط ليبلغ الأقل سعرا في مصر نحو 2378 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22200 جنيه)

وتكبد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خسائر بقيمة 40 جنيها من قيمته ويسجل نحو 22200 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 98301 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 3.171 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا هبوطا بقيمة 10 دولارات اليوم ببورصة المعادن في رابع جلساتها الأسبوعية لتبلغ نحو 2025 دولارا.