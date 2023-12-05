أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يخسر 5 جنيهات بسوق الصاغة

تراجعت في مساء التداولات أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-12-2023 بعد استقرارها الصباحي في سوق الصاغة بمختلف المحافظات نتيجة تراجع الطلب علي الملاذ الآمن ، بالتزامن مع هبوط سعر اوقية الذهب في جلسات اليوم ببورصة المعادن الدولية

ويترقب السوق مستويات سعر الدولار امام الجنيه ما سيكون له تأثير على المعدن الاصفر رغم قفزاته ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2785 جنيه للجرام، بانخفاض نحو 5 جنيهات عن سعره الصباحي غير شامل المصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3184 جنيها)

وقالت مصادر فى شعبة الذهب ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر مازال عند مستوياته المرتفعه ليبلغ 3184 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2785 جنيه)

فيما هبط مساءا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف خلال التعاملات ليسجل 2785 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2387 جنيهًا)

وانخفض مجددا العيار الاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوي متراجع ليبلغ 2387 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22280 جنيه)

خسائر جديدة تكبدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليخسر 40 جنيها ويتراجع عند 22280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 فقد هبطت ايضا مع انخفاض نظيرتها عالميا لتسجل محليا نحو 98704 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.184 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.الاتجاه الهابط هو المسيطر على أسعار الذهب حالياً في ظل غياب الدعم من العوامل الرئيسية المؤثرة على الذهب المحلي، فسعر صرف الدولار في السوق الموازية يشهد تذبذب وانخفاض سعر الاوقية عالميا