أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يخسر 40 جنيها خلال 24 ساعة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-4-2023 تراجع مستمر في سوق الصاغة لمحلية خلال تداولات المسائية مقارنة مع أسعار الأمس وذلك في ظل توقف الأسواق العالمية بسبب عطلة عيد الفصح، ماساهم في بعض عمليات البيع لجني الأرباح محليا.

وعلمت المال أن أسعار الذهب اليوم في مصر مرشحة للهبوط فيما يسجل عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2160 جنيه للجرام بعد أن سجلت أعلى سعر يوم أمس عند 2200 جنيه للجرام بانخفاض 40 جنيها خلال 24 ساعة، بينما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى المستوى 17280 جنيه.

سعر الذهب اليوم

وتشهد أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع هدوء في الأحداث على المستوى المحلي بالتوافق مع عطلة الأسواق العالمية الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع بشكل محدود منذ الأمس كما استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار في البنوك المحلية.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 95 مليون دولار في شهر مارس 2023 ليصل الإجمالي إلى 34.447 مليار دولار، ليعد هذا هو الارتفاع الشهري السابع على التوالي في الاحتياطي النقدي.

كما تقلص العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 47% على المستوى السنوي خلال شهر يناير الماضي ليسجل 2.48 مليار دولار، وذلك بعد أن كان العجز بقيمة 4.68 مليار دولار في يناير من العام الماضي وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

سعر الذهب العالمي

يسيطر الهدوء على أسوق الذهب العالمية اليوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح التي أدت إلى اغلاق العديد من الأسواق المالية العالمية، ولكن الذهب قد شهد هبوط قبل اغلاق الأسواق من أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي.

أغلقت أسعار الذهب الفورية تداولات يوم أمس الخميس على انخفاض بنسبة 0.6% لتغلق عند المستوى 2007.86 دولار للأونصة لتسجل أدنى مستوى عند 2000.89 دولار للأونصة.

على المستوى الأسبوعي نجد أن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 2% تقريباً وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى في عام عند المستوى 2032.11 دولار للأونصة.

أسعار الذهب الحالية تعتبر في مناطق مشبعة بالشراء، ولكن المعدن النفيس يشهد دعم كبير في الأسواق قد يمنعه من الدخول في تصحيح سلبي قوي وهو ما اتضح من اغلاق تداولات الأسبوع فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

وجد الذهب الدعم الكافي له من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، والتي أظهرت تباطؤ في قطاع العمالة وفي فرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى تعمق الانكماش في القطاع الصناعي الأمريكي وتباطؤ في قطاع الخدمات.

وأعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي الذي في طريقه إلى التراجع إلى 3% خلال 2023 وأن يستمر حول هذه المستويات خلال 5 سنوات قادمة، وهو ما يعد أدنى توقع للنمو منذ عام 1990.

وفقاً لهذه التوقعات فإن الذهب سيشهد الدعم الكافي على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك لكون الذهب هو الملاذ الآمن في أوقات التباطؤ الاقتصادي لأنه يعد مخزن للقيمة.