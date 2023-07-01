أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يخسر 35 جنيها للجرام رغم ثباتها عالميا

رغم ثبات سعر أوقية البورصة العالمية للمعادن، وتوقف التداولات للإجازة الأسبوعية، شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-7-2023 انخفاضات ملحوظة في سعر الجرام بكل محالّ الصاغة على مستوى الجمهورية، رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وعلمت “المال” من مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الجرام واصل تراجعه في التعاملات المسائية ليخسر الجرام 35 جنيهًا، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2260 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره الصباحي 2295 جنيهًا غير شامل المصنعية على الجرام.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2585 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا انخفاضه خلال التعاملات ليبلغ 2585 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2260 جنيهًا)

وتراجع مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2260 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1937 جنيهًا)

أما العيار الأقل سعرًا والأكثر انتشارًا في الوجه البحري والقاهرة فقد هبط بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل مستوى متدنيًا 1937 جنيهًا فى التعاملات.

كما انخفض بشكل ملحوظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليخسر 35 جنيهًا ليبلغ 18080 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 80135 جنيهًا بعد هبوط نظيرتها العالمية، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجع متواصل حوالي 2.585 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر بشكل متواصل سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن عالميًّا لتوقف التعاملات للاجازة الاسبوعية اليوم نحو 1923 دولارًا.