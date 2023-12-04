أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يخسر 30 جنيهًا بنهاية التعاملات

تراجعت بشكل ملحوظ أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-12-2023 بعد ارتفاعها مطلع اليوم خلال تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات مع تخوفات الجميع وترقب مستويات الدولار في السوق الموازية ، بالتزامن مع انخفاض قوي لسعر اوقية الذهب في جلسات اليوم ببورصة المعادن الدولية

وأعلنت شعبة الذهب ، أن الجرام خسر حوالي 30 جنيها للجرام مساءًا ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2790 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحا والبالغ 2820 جنيها غير شامل المصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3189 جنيها)

وقالت شعبة الذهب منذ قليل ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر انخفض مجددا ليبلغ 2932 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2790 جنيه)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ بعد هبوطه خلال التعاملات ليسجل 2790 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2391 جنيهًا)

وهبط ايضا العيار الاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 استقرار عند مستوي متراجع ليبلغ 2391 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22320 جنيه)

ولم يحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليخسر 240 جنيها ويتراجع عند 22320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كذلك تأثر سعر سبيكة الذهب عيار 24 بهبوط نظيرتها عالميا لتسجل محليا نحو 99014 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.194 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

انخفض ايضا سعر اوقية الذهب خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن بنحو 70دولارا لتصل الاوقية الى 2029 دولار في ثاني الجلسات الاسبوعية

وأضافت الشعبة أن الأسواق العالمية شهدت عمليات بيع اليوم لجني الأرباح بعد أن وصل السعر لاعلي رقم تاريخي مسجلا 2091 دولارا للأوقية متخطيا أعلي سعر سابق كان قد سجله في مايو الماضي بينما سجلت اسعار الذهب الأجلة لشهر فبراير 2152.3 دولار.

وأضاف الشعبة في بيان لها أن عمليات البيع أدت إلي ارتفاع حجم العرض و انخفاض السعر الي 2038 دولار للأوقية خلال كتابة التقرير مع توقعات عالمية بارتفاع الأسعار مجددا تأثرا بارتفاع التوتر بمنطقة الشرق الأوسط مع توقع إغلاق الأسواق اليوم عند نقطة دعم 2050 دولار للاوقية .