أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يخسر 25 جنيها اليوم 19-3-2023

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-3-2023 بقيمة 25 جنيهات في الجرام عيار 21 خلال تعاملات اليوم المسائية بسوق الصاغه ، بالتزامن مع توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية وثبات الاوقية ، ولكن سجلت الاسعار هبوط محلياً مع اغلاق اغلب محال الذهب في الأسواق.

وقالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، ان الاسواق تشهد اليوم زيادات غير مبررة رفعت أسعار الذهب اليوم في مصر ، موضحة انه لا مبرر لهذا التغير الذي تشهده الأسواق خاصة مع عدم تغير السعر العالمي وتوقف البورصة العالمية لعطلتها الاسبوعية وثبات اسعار الصرف بالأسواق المحلية .

سعر الذهب

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 2075 جنيها، مقارنة بسعره صباحا والذي سجل 2100 جنيه، غير متضمنة المصنعية ، كما تختلف المصنعية من عيار لأخر ، وسط انخفاض في المعروض من المعدن الاصفر بالأسواق.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 19-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

وانخفض مجدداً سعر الذهب عيار 24 في التداولات المسائية ليسجل الجرام نحو 2370 جنيهاً للجرام وهو العيار الأعلي سعراً والاقل طلبا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (2075 جنيها)

وهبط بشكل طفيف مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل خلال تداولات اليوم ليبلغ 2075 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1778 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا وطلبا في القاهرة خسائر جديدة تصل إلى نحو 25 جنيها على مدار الاسبوع ليسجل 1778 جنيه ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (16600 جنيه)

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 16600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24

هبوط متواصل ليبلغ حوالي 2.370 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفعت أسعار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية في نهاية أيام التداولات الاسبوعية لتصل إلى مستوى نحو 1990 دولارا.