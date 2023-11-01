أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يخسر 25 جنيها للجرام

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 1-11-2023 في التداولات المسائية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات متأثرة بتراجع الطلب على المعدن الاصفر محليا وسط ثبات لسعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية على خلفية عملية جني الأرباح.

خسائر جديدة تكبدها المعدن الاصفر بنحو 25 جنيهات من قيمته ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2545 جنيها للجرام، مقارنة بسعره الصباحى البالغ 2570 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 1-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2910 جنيها)

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساءا في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2910 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2545 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2545 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2180 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ملحوظا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2180 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20360 جنيه)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 200 جنيها من قيمته ويسجل نحو 2036 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 90210 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.910 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1981 دولار وسط ترقب في الاسواق العالمية