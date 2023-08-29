أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يخسر 15 جنيها صباحا رغم الصعود عالميا

انخفاض متواصل لليوم الرابع على التوالي شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-8-2023 في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة بمحتلف المحافظات متأثرة بهبوط الطلب على المعدن الاصفر على الرغم من ارتفاعه عالميا في ثاني ايام التداولات الاسبوعية ببورصة المعادن.

وشهد الملاذ الآمن هبوط بقيمة 15 جنيها للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2215 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء امس البالغة 2230 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2532 جنيها)

وكشف عدد من تقارير منصات بيع الذهب انخفاض الطلب ماساهم في تراجع صعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2532 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2215 جنيه)

ولم يستفيد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 من صعود اوقية الذهب ليتراجع في تعاملات سوق الصاغة ليبلغ 2215 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1900 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاض ملحوظ ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1900 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17720 جنيه)

خسائر جديدة تكبدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 120 جنيها ويسجل نحو 17720 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

ولم تحافظ سعر سبيكة الذهب عيار 24 على مستوياتها لتهبط عند نحو 78492 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.532 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 10 دولارات لتبلغ نحو 1924 دولار.