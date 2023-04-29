أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يخسر 125 جنيهًا بنهاية التعاملات

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-4-2023 في تسجيل هبوط قوي خلال تعاملات سوق الصاغة بشكل ملحوظ نتيجة تراجع الطلب على المعدن الأصفر وحدوث تصحيح في حركة الأسعار بعد ارتفاعها بشكل غير مبرر مؤخرا، بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية في تداولات بورصة المعادن الدولية.

وأظهرت منصات لتداول الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب خسرت اليوم نحو 125 جنيها، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في القاهرة ليبلغ الجرام نحو 2675 جنيها، مقارنة بسعره منتصف اليوم الذي سجل 2800 جنيه بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهي

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3065 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليسجل 3065 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2675 جنيها)

ومازال التذبذب عنوان التعاملات ليهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة ليبلغ 2675 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2995 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 2995 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ويسجل الجنيه نحو 17440 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 95015 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.065 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1990 دولارا في اخر ايام تداولاتها الاسبوعية