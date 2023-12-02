أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يخسر 10 جنيهات وسط تذبذب بالتداولات

مازال التذبذب يسيطر على تداولات سوق الصاغة، بعد تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-12-2023 مساءًا بعد صعوده الصباحي في المحافظات على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية امام الجنيه ، بالتزامن مع عدم تغير سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية في نهاية التداولات الأسبوعية وتوقف الجلسات للأجازة الاسبوعية.

خسائر جديدة تكبدها المعدن بقيمة 10 جنيها في التعاملات المسائية ليخسر جزء من ارباح الصباحية، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2790 جنيها للجرام، مقارنة بسعره الصباحى البالغ 2800 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3194 جنيها)

هبوط جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 24 صباحا في مصر بشكل ملحوظ، ليبلغ 3194 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2790 جنيها)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وسط تذبذب رغم ارتفاعه الصباحي في التعاملات ليسجل 2790 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2389 جنيهًا)

وتراجع في مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل العيار الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2389 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22320 جنيها)

وتكبد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خسائر بقيمة 160 جنيها ليسجل نحو 22320 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وشهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 تراجع جديد رغم ثباتها في السوق العالمي لتبلغ نحو 99014 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض قيمة سعر كيلو الذهب عيار 24 مع تراجع لجرام لينخفض عند مستويات حوالي 3.194 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت سعر أوقية الذهب عالميًّا ثبات جديد اليوم ببورصة المعادن في اخر جلساتها الاسبوعية لتبلغ نحو 2072 دولار.