أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يخسر 10جنيهات بعد هبوط عنيف للأوقية عالميا

هبوط غير متوقع شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-7-2023 خلال التداولات المسائية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات متأثرة بتراجع عنيف لسعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية على خلفية عملية جني الأرباح ليفقد المعدن أرباحه التى حققها على مدار الأسبوع.

وفقد مجددا سعر الذهب نحو 10 جنيهات من قيمته في التعاملات المسائية، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2155 جنيها للجرام، مقارنة بسعره الصباحى البالغ 2165 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

وعلمت المال أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساء في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 2464 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بسبب هبوط أوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2155 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1846 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ملحوظا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1846 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيها)

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر هبوطا بعد صعوده صباحا ليفقد 80 جنيها من قيمته ويبلغ نحو 17240 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانخفض مجددا سعر أوقية الذهب عيار 24 نتيجة هبوطها عالميا لتسجل محليا نحو 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1944 دولارا.