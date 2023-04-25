أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 30 جنيها للجرام مساء

انهت محال الصاغة في مختلف المحافظات تعاملاتها المسائية على انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-4- 2023 ، على خلفية استقرار الطلب وتراجع سعر اوقية الذهب بتداولات بورصة المعادن الدولية.

ويرتفع سعر المعدن الاصفر بشكل غير مسبوق نظرا لتحرك سعر الدولار امام الجنيه في السوق الموازية ، لينعكس على سعر الذهب في مصر ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 2480 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغة 2510 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2835 جنيها)

وهبط بشكل طفيف سعر الجرام الأن عيار 24، ليسجل 2835 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2480 جنيهات)

كما تراجع بالتعاملات المسائية سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل مفاجئ نتيجة تذبذب السعر عالميا ليبلغ 2480 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2125 جنيهًا)

وانخفض مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، بالتعاملات المسائية اليوم ليسجل 2125 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (19840 جنيها)

وبلغ اجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 240 جنيها ليبلغ نحو 19840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وواصل سعر أوقية الذهب عيار 24 الهبوط المستمر نحو 87885 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.835 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية خلال تعاملاتها اليوم ارتفاع بشكل طفيف في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1994 دولار ، وسط انتظار لاجتماع الفيدرالي الامريكي والبيانات الاقتصادية في الاقتصاد الاكبر عالميا