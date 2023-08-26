أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يتراجع 10جنيهات بسوق الصاغة

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-8-2023 بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية خلال التداولات المسائية ، بالتزامن مع توقف التداولات في بورصة للمعادن الدولية وهدوء سعر اوقية البورصة العالمية للمعادن وسط ترقب حركة الدولار.

وقالت مصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، ان سعر الجرام انخفض بقيمة 10 جنيها في تعاملات اليوم المسائية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2265 جنيه للجرام، مقارنة بسعره منتصف التداولات البالغه 2275 جنيها غير شامل المصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2589 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا تراجعه خلال التعاملات ليبلغ 2589 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2265 جنيه)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند اقل مستوي له في اسبوع خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2265 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1941 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوي متدني 1941 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18120 جنيه)

كما انخفض بشكل ملحوظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 18120 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 80351 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجع متواصل حوالي 2.589 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر بشكل ملحوظ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1914 دولار.