أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يتراجع 10 جنيهات رغم قفزة الأوقية عالميًا

انخفاض من جديد في سوق الصاغة في التداولات المسائية بعد قفزة صباحية شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-11-2023 مع تذبذب مستويات الطلب، رغم إشتعال سعر الاوقية في البورصة العالمية للمعادن بنهاية جلسة اليوم .

وأظهرت تقارير صادرة عن منصات لبيع المعدن الأصفر ، أن سعر الجرام انخفض مساءا بنحو 10 جنيهات للجرام بالتعاملات ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي إلي مستويات 2800 جنيها، مقارنة بسعره منتصف اليوم البالغ 2810 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تبدأ من 100 جنيهًا للجرام الواحد.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-11-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (3200 جنيها)

وهبط في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل طفيف، ليسجل 3200 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2800 جنيها)

وتراجع بقيمة 10 جنيهات في التداولات المسائية سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر طلبا ليبلغ 2800 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2400 جنيهًا)

وانخفض مثل باقي الأعيرة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في كافة المحافظات ليسجل حوالي 2400 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22400 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 80 جنيهًا ليصل إلى مستويات نحو 22400 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما انخفض سعر أوقية الذهب عيار 24 في السوق المحلي إلى نحو 99200 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام، ليتراجع عند حوالي 3.2 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا قفزة قوية بعد تحقيقها أرباح بقيمة 30 دولارا اليوم في بورصة المعادن فى ثاني جلساتها الأسبوعية لتبلغ نحو 2040 دولارا.