أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يتراجع 10 جنيهات صباحا

انخفاض طفيف ومتواصل في التداولات الصباحية شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30-8-2023 في سوق الصاغة بالمحافظات مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر بالتزامن مع ثبات سعر الأوقية في البورصات العالمية للمعادن خلال ثالث أيام التداولات الأسبوعية.

وأعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تقاريرها أن سعر الجرام هبط مجددا بقيمة 10 جنيهات، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر الذي سجل نحو 2215 جنيها، مقارنة مع سعره أمس البالغ 2225 بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2531 جنيها)

وأشارت الشعبة إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ، تراجع مجددا ليسجل 2531 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2215 جنيها)

وانخفض أيضا في سوق الصاغة سعر الذهب عيار 21 على خلفية هبوط الطلب على المعدن الأصفر ليبلغ 2215 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1900 جنيه)

فيما خسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 مجددا نحو 10 جنيهات وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 1900 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17720 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 17720 جنيها بعد تكبده خسائر بلغت 80 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

ولم يحافظ سعر سبيكة الذهب عيار 24 على مستوياته ليسجل نحو 78461 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى حوالي 2.531 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما استقر بشكل ملحوظ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال ثالث أيام التعاملات الأسبوعية بعد ارتفاعها أمس بالبورصة العالمية لتسجل نحو 1936 دولارا.