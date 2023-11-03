أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع مجددًا بنهاية التداولات

انخفاض جديد بقيمة 5 جنيهات شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-11-2023, في منتصف تعاملاتها المسائية ببورصة المعادن، رغم ارتفاع سعر الأوقية في جلسات التداول في بورصة المعادن الدولية اليوم.

وما زال هناك هدوء كبير في الطلب بالسوق المحلية، وترقب بعد زيادة سعر البنزين، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي 2550 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 2555 جنيها، غير شامل المصنعية التى ارتفعت مؤخرا بنحو 10%.

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-11-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2914 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب إن سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل ملحوظ، ليسجل 2914 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2550 جنيها)

واضاف عضو شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبط رغم صعود أوقية الذهب عالميا ليبلغ 2550 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (2186 جنيهًا)

وانخفض ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 2186 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20400 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيها من قيمته ويسجل نحو 20400 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 90334 جنيها، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.914 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الاسبوعية ويسجل 1994 دولارا، فيما يستقر سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري في البنوك.