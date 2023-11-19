أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتخطى 2800 جنيه بالمصنعية

استقرار محلي وعالمي سجله المعدن الاصفر لتبدأ أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-11-2023 بعد تسجيله أمس أعلى مستوى له في نوفمبر الجاري بسوق الصاغة، بالتزامن مع توقف التداول في بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية مع ترقب الأسواق العالمية لحركة الدولار

ومازال يسيطر على سوق الصاغة في مصر الضبابية نتيجة تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2720 جنيها للجرام وهو نفس سعره امس غير شامل المصنعية على الجرام ليتخطي 2800 جنيه بالمصنعية.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 19-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3110 جنيهات)

وبدأ سوق الصاغة تعاملاته اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 3110 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2720 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عدم تغير صباحا بعد ارتفاعه امس ليبلغ 2720 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2330 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 استقرار عند مستوى متراجع ليبلغ 2330 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21760 جنيها)

كما واصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مستوياته عند نحو 21760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وحافظ سعر سبيكة الذهب عيار 24 على ارباحه التى حققتها امس لتبلغ نحو 97413 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.110 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1980 دولار وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته امس على انخفاض.