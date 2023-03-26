أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يتخطى 2100 جنيه بالمصنعية

استقرار متواصل على مدار اليوم شهده سعر أوقية الذهب على خلفية إغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف تعاملاتها للإجازة الإسبوعية ، ليثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26-3-2023 بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم المسائية بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وتغلق محال الذهب أبوابها اليوم للإجازة الأسبوعية بعد هبوطها أمس بشكل ملحوظ ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2020 جنيه للجرام، خلال تعاملات اليوم غير متضمنة المصنعية فيما يتخطى الجرام 2100 جنيها بالمصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2309 جنيهات)

واستقر في التعاملات المسائية سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ ليبلغ 2306 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2020 جنيه)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته المتراجعه خلال التعاملات ليبلغ 2020 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1744 جنيهًا)

فيما واصل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوياته عند سعر 1744 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ولم يتغير ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 71579 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار ملحوظ حوالي 2.309 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت بورصة المعادن على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1978 دولار على ان تفتتح تعاملاتها غدا الاثنين وسط توقعات بمعاودة الصعود وتجاوز حاجز 2000 دولار وهو أعلى مستوى سجله المعدن الأصفر منذ 6 أشهر.