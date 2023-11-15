أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتجاوز 2800 جنيه بالمصنعية

اشتعال متواصل شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-11-2023 في مطلع تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات على خلفية صعود سعر الدولار امام الجنيه في السوق الموازية وترقب المتعاملين، رغم صعود سعر الاوقية في البورصات العالمية.

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع سعر الجرام نحو 40 جنيها في منذ قليل، وسط عدم وضوح الرؤية، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستويات 2720 جنيها غير شامل المصنعية بسوق الصاغة ليتخطي 2800 جنيه للجرام.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3110 جنيهات)

وقفز بشكل متواصل خلال التداولات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 3110 جنيهات، علمًا بأه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2720 جنيها)

وارتفع مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل 2720 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2330 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليحقق أرباح 40 جنيهات في التداولات الصباحية ليبلغ نحو 2330 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21760 جنيها)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب بقيمة 320 جنيها ليصل إلى مستويات 21760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد مجددا سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري لتبلغ 96410 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.110 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبالتزامن مع صعود سعر الذهب محليا فقد عاودا اوقية الذهب الارتفاع بقيمة 10 دولارات منذ قليل في تداولات بورصة المعادن مع ترقب الجميع ، لتبلغ سعر الاوقية 1973 دولارا.