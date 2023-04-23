أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 قرب أعلى مستوياته التاريخية

تذبذب مستمر في أسواق الصاغة بمختلف المحافظات رغم إغلاق جزء منها ثالث أيام العيد للإجازة الأسبوعية لتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-4-2023 ثباتا قرب أعلى مستوياتها التاريخية ، بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن الدولية على هبوط سعر أوقية الذهب في آخر تداولاتها أمس.

وعلمت المال من مصادر في سوق الصاغة ، أن السوق تسودها ضبابية حاليا حول توقعات المعدن نتيجة تخوفات من هبوط سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية 2420 جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-4-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2770 جنيها)

وينخفض الطلب بقوة على جرام الذهب عيار 24 لأنه العيار الاعلى في مصر خلال التعاملات عند 2770 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2420 جنيها)

واستقر مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة بشكل ملحوظ ليبلغ 2420 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2080 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل نحو 2080 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ومازال سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر يحقق ارباح كبيره وسط طلب كبير عليه فيما يبلغ نحو 19360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما انهت التعاملات اليوم على عدم تغير سعر أوقية الذهب عيار 24 لتبلغ 85870 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وواصل سعر كيلو الذهب عيار 24 استقراره مساء اليوم ليواصل مستويات حوالي 2.770 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد ارتفاعه ، لتنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل 1985 دولارا.