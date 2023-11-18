أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 18 يواصل قفزاته ويلامس 2240 جنيها

زيادات متواصلة سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-11-2023 في الاسواق المحلية بمختلف محال الصاغة ، رغم توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية اليوم للاجازة الاسبوعية وعدم تغير سعر الاوقية عالميا ، بالتزامن مع هدوء التداولات في السوق .

واظهرت بيانات منصات لبيع وتداول المعدن الاصفر ، ان الجرام ارتفع 10جنيهات رغم عدم تأثره بالسعر العالمي ، ليبلغ سعر الجرام عيار 18 الاكثر مبيعا في الوجه البحري عند مستويات 2330 جنيها غير شامل المصنعية بسوق الصاغة ويتخطي 2440 جنيها بالمصنعية.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3110 جنيها)

وارتفع في التداولات المسائية اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 3110 جنيها، علمًا بأه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2720 جنيه)

مجددا قفز بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في تعاملات محال الصاغة ليسجل 2720 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2330 جنيهًا)

واستفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليرتفع في التداولات المسائية ويبلغ 2330 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21760 جنيه)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب بقيمة 80 جنيها ليصل الى مستويات 21760 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد في سوق الصاغة سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري لتبلغ 96410 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.110 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعلى العكس من سعر الذهب محليا فقد استقر سعر اوقية الذهب مع انتهاء جلساتها الاسبوعية في تداولات بورصة المعادن ، لتبلغ سعر الاوقية 1980 دولار.