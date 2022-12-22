أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 يقفز 30 جنيها بعد رفع سعر الفائدة

تحرك جديد شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-12-2022 بعد صعود عيار 18 الأكثر مبيعا في القاهرة وسط ضبابية في سوق الصاغة المحلية عقب إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 3% بالتزامن مع عدم استقرار سعر الاٌوقية في بورصة المعادن الدولية.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وعلمت المال من نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الجرام ارتفع مجدداً بواقع 30 جنيها للجرام، ليبلغ جرام الذهب عيار 18 حوالي 1525 جنيها اليوم بدلاً من 1480 جنيها مساء أمس بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 70-120 جنيه، ليتجاوز الجرام حاجز 1600 جنيه بالمصنعية.

سعر الذهب في مصر

وتقوم جريدة المال بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 18 (1480 جنيهًا)

وعاود سعر الذهب تسجيل قفزات جديدة في التعاملات المسائية ليسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الجرام 1480 جنيهًا بدون مصنعية ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1960 جنيها)

فيما أشتعل من جديد سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يسجل الأغلي في مصر ليقفز نحو 30 جنيهاً ليبلغ حوالي 1960 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1720 جنيها)

وارتفع أيضاً سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليبلغ نحو 1720 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13760 جنيها)

وبلغت أرباح الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 240 جنيها ليصل إلي مستوي 14000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت في التداولات بسوق الصاغة سعر أوقية الذهب عيار 24 صباح اليوم نحو 60760 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.960 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.