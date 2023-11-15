أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 يتخطى 2400 جنيه بالمصنعية

أعلنت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك قفزة صاروخية في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-11-2023 بشكل متواصل في تداولات سوق الصاغة بكافة المحافظات بشكل حذر والترقب في الأسواق ، بالتزامن مع ارتفاع سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية.

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم بواقع 35 جنيها، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2680 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2645 بدون احتساب المصنعية والتى تبدأ من 90 جنيها على الجرام الواحد عيار 21.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3063 جنيها)

واشتعل بشكل متواصل في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليبلغ نحو 3063 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2680 جنيه)

فيما ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 لليوم الثاني على التوالي ليبلغ الجرام 2680 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2298 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا بعد مكاسب بلغت 35 جنيها ، ليسجل 2298 جنيهًا فى التعاملات بدون مصنعية ويقترب من 2400 جنيها بالمصنعية وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21440 جنيه)

وسجل الجنيه الذهب في مصر ارباح بلغت 280 جنيها ليصل سعره في التداولات على مدار اليوم ليبلغ قيمته 21440 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 94953 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاع ايضا الى حوالي 3.063 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليوم على تحرك طفيف في سعر الاوقية لتسجل أوقية الذهب عالميًّا نحو 1964 دولار وسط ترقب من المتعاملين.