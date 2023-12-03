أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 18 يتجاوز 2500 بالمصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-12-2023 ثبات متواصل على مدار تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات بالتزامن مع مواصلة سعر أوقية الذهب عدم تغيرها نتيجة توقف التعاملات على خلفية إغلاق بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية على ان تعاود تعاملاتها غدا الإثنين.

ومازال المعدن الأصفر يحاول اختراق مستويات 2800 جنيه بعد أن تراجع أمس إلى 2795 جنيها للجرام غير شامل المصنعية ، وسط هبوط في الطلب على المشغولات.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 3-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3194 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مدار تعاملات اليوم بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 3194 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2795 جنيها)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته خلال التداولات ليبلغ 2795 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2394 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا في مصر ثبات بنهاية اليوم عند 2394 جنيهًا فى التعاملات ليتجاوز 2500 جنيها بالمصنعية؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22360 جنيها)

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد استقر ايضا صباحا بسوق الصاغة ليبلغ نحو 22360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وثبت سعر سبيكة الذهب عيار 24 بسوق الصاغة ليسجل نحو 99014 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما لم يتغير سعر كيلو الذهب عيار 24 عند حوالي 3.194 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتواصل بورصة المعادن توقف التعاملات اليوم بعد قفزة في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات امس نحو 2072 دولار وسط ترقب على صعودها مجددا مع استئناف التداولات غدا بعد انخفاض سعر الدولار عالميا