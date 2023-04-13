أسعار الذهب اليوم في مصر عند أعلى مستوي بتاريخها.. عيار 21 يقفز 2.5%

أشتعال جنوني شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-4-2023 ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد له مع تزايد المخاوف بشأن التغير في سعر الصرف بالإضافة إلى ضغوط من ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً.

وساهمت عدة عوامل في زيادة الطلب على المعدن النفيس في ظل ضبابية المشهد الحالي في الأسواق المحلية، ادت لقفزات أسعار الذهب اليوم في مصر حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2270 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى وصل إليه.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-4-2023

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاع منذ بداية شهر ابريل بنسبة 2.5% وارتفاع منذ بداية عام 2023 بنسبة 34% ، فيما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 الاكثر تداولا بالقاهرة الى 1945 جنيها غير شامل المصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 18160 جنيها والذي يزن 8 جرامات عيار 21 غير شامل الضرائب ، فيما يرتفع الطلب على شراء الجنيهات والسبائك الذهب.

وظهرت تصريحات لمسئولي صندوق النقد إلي أن العودة إلى مستهدف التضخم أمر هام ولكن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، بعد أن تلقى الاقتصاد المصري العديد من الصدمات الداخلية والخارجية سواء من ارتفاع أسعار السلع عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة العام الماضي، في الوقت نجد أن الزخم الحالي في السياحة غير كافي لدعم فجوة العملة الصعبة في البلاد.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يجري حالياً المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.

وقد رفع الصندوق توقعات التضخم إلى متوسط 21.6% من توقعاته السابقة في يناير عند 14.8%، وتوقع ارتفاع متوسط التضخم في العام المالي القادم إلى 18% من التوقعات السابقة 8.7%.يأتي هذا بعد أن ارتفع معدل التضخم في عموم الجمهورية على أساس سنوي بنسبة 33.9% مارس الماضي ،بينما ارتفع المؤشر في المدن المصرية بنسبة 32.7% على أساس سنوي في مارس من 31.9% في فبراير.

أسعار الذهب عالمياً

شهدت أسعار الذهب ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى تم تسجيله هذا العام، بعد بيانات التضخم الأمريكية ومحضر اجتماع البنك الفيدرالي اللذان تسببا في المزيد من التوقعات أن الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2027.45 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2029.13 دولار للأونصة بالقرب من أعلى مستوى سجله الذهب منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2023 دولار للأونصة.

سجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بنسبة 1.8% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وذلك على حساب التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي، ليستفيد الذهب من العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.